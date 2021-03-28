2021/03/28 | 19:18 - المصدر: عين العراق

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الأحد 28 مارس 2021 | 07:12 مساءً

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توضيح رسمي بشأن الغاء فقرة خاصة بحصة الاقليم في الموازنة

اوضحت اللجنة المالية النيابية، الاحد، تفاصيل الغاء فقرة خاصة بحصة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.



وقال عضو اللجنة، شيروان ميرزا، في تصريح صحفي انه" تم الغاء الفقرة التي اضيفت الى نص الاتفاق بين وفد حكومة اقليم كردستان المفاوض واللجنة المالية النيابية، والتي نصت على انه، في حال عدم التزام حكومة الاقليم بالاتفاقية، فأن بغداد لن ترسل اي مبالغ مالية الى كردستان".



واشار الى انه" وفقا للاتفاقية، فأن اقليم كردستان ينتج يوميا 460 الف برميل من النفط، وبعد استقطاع المستحقات المالية لشركات استخراج النفط وتكاليف نقل النفط ومبالغ البترودولار، فأنه على حكومة الاقليم ان ترسل الى بغداد، ايرادات 250 الف برميل نفط بسعر البيع المحدد من قبل شركة سومو، مع نصف الايرادات الاتحادية، مقابل ذلك ان تقوم بغداد بارسال المستحقات المالية للاقليم".

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