انتهاء اجتماع رئاسة البرلمان مع المالية النيابية وقادة الكتل بشأن الموازنة ومصدر يكشف نتيجته

2021/03/28 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

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انتهاء اجتماع اللجنة المالية مع رئاسة مجلس النواب وقادة القوى السياسية كافة، دون اتفاق نهائي على الفقرات الخلافيةبعد قليل سيكون هناك اجتماع ثاني لرئاسة مجلس النواب مع وزير المالية والتخطيطموعد عقد جلسة التصويت على قانون موازنة 2021 يعتمد على توصل القوى السياسية الى اتفاق وتوافق نهائي، دون ذلك لا جلسة تعقد اليوم

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