مستشار السيسي يتحدث لـ

2021/03/28 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال، مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ، الأحد، إن السلطات "تأمل تعويم السفينة الجانحة" في قناة السويس "مساء الاثنين في أقصى تقدير".

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