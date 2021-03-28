النواب العراقي: تثبيت استحقاقات الفلاحين شرط التصويت على موازنة 2021

2021/03/28 | 19:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، تثبيت استحقاقات الفلاحين وعدّها شرطاً للتصويت على موازنة 2021.ودعا "الكعبي" الحكومة إلى وضع خطة تنموية شاملة وواضحة المعالم وطويلة الأمد للنهوض بالقطاع الزراعي، وفقا لبيان مكتبه …

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