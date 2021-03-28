التعليم العالي تحدد موعد بدء الفصل الثاني للدراسات العليا

2021/03/28 | 19:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، الحادي عشر من نيسان المقبل موعدا لبدء الفصل الدراسي الثاني في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020.

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و اكدت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 اذار 2021)، ان "العمل على وفق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمضي باستمرار الدراسات العليا حضوريا للفصل الدراسي الثاني بموجب قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2021".

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