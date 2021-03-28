عاجل التعليم تحدد 11 نيسان المقبل موعدا لبدء الفصل الدراسي الثاني في الدراسات العليا

2021/03/28 | 19:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التعليم العالي، الأحد، عن تحديد موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في الدراسات العليا.وقالت الوزارة في بيان، انه “تقرر تحديد 11 من نيسان المقبل موعدا لبدء الفصل الدراسي الثاني في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020”.واضافت ان “الوزارة تعمل على وفق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمضي باستمرار الدراسات العليا حضوريا للفصل الدراسي الثاني بموجب قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2021”.

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