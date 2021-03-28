التعليم تحدد موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

2021/03/28 | 19:31 - المصدر: NRT عربية

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حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، الـ 11 من نيسان المقبل موعدا لبدء الفصل الدراسي الثاني في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020.

واكدت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (28 اذار 2021)، "العمل على وفق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمضي باستمرار الدراسات العليا حضوريا للفصل الدراسي الثاني بموجب قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2021".

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