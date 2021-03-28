تحالف القوى يعلنها 'من الآخر': هكذا صممت الموازنة!

2021/03/28 | 19:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن تحالف القوى العراقية، الاحد، ان الموازنة صممت لصالح اصحاب الدولار.

وكتب نائب رئيس الكتلة محمد الكربولي، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (28 آذار 2021)، "بعض الكتل السياسية تدعي تخفيض قيمة الدينار لحماية اقتصاد البلد من الانهيار..



بينما الاقتصاد يتراجع، والاسعار صارت نار!! ".

وأضاف النائب، " من الآخر...



الموازنة صممت لصالح اصحاب الدولار".

واختتم تغريدته بهاشتاك "#موازنة_المالية_اغراضها_سياسية".

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