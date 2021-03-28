رئيس مجلس النواب يستقبل السفيرين الروسي والتركي

2021/03/28 | 19:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، سفير روسيا الاتحادية ماكسيم ماكسيموف والسفير التركي فاتح يلدز، خلال لقائين منفصلين بمناسبة انتهاء مهام عملهما في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الأحد، سفير روسيا الاتحادية ماكسيم ماكسيموف والسفير التركي فاتح يلدز، خلال لقائين منفصلين بمناسبة انتهاء مهام عملهما في العراق”.

وأعرب الحلبوسي، “عن تقديره للجهود التي بُذلت خلال فترة عملهما”، متمنياً لهما “التوفيق بمهامهم الجديدة”.

واشار البيان الى انه “جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون وفقا للمصالح المتبادلة، وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

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