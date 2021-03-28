2021/03/28 | 19:50 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأحد 28 مارس 2021 | 07:48 مساءً

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اجتماع اللجنة المالية والقوى السياسية ينتهي من دون اتفاق على تمرير الموازنة

اجتماع اللجنة المالية والقوى السياسية ينتهي من دون اتفاق على تمرير الموازنة

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