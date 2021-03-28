خبير اقتصادي: لا فائدة من تخفيض سعر الصرف أو إبقائه على ما هو عليه حالياً.. هنا مكمن الخلل

2021/03/28 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادرأى الخبير الاقتصادي باسم انطوان، اليوم الاحد، إن الاستمرار بمطالبات خفض سعر صرف الدولار من قبل قوى سياسية مقابل تمرير الموازنة يعنيإن هناك ’’مباراة سياسية’’ لا علاقة لها بالاقتصاد العراقي.وقال انطوان في حوار متلفز، إن "هناك تكالبا دوليا على عدم السماح بنهوض الاقتصاد في العراق، وتحويله إلى مناطق استهلاكية غير منتجة، ولذلك ورغم صرف مئات المليارات على مشاريع قيل انها للنهضة الاقتصادية، الا إن الواقع العراقي يشهد تردياً كبيراً في الجوانب الاقتصادية".وتابع إن "إغراق الأسواق العراقية بالمنتجات الاستهلاكية، لغرض ضرب البضائع العراقية، جزء من تلك المحاولات لضرب الاقتصاد العراقي".وتابع ان "إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقاً لا يعني ابداً ان الاقتصاد العراقي سينضج او تتحسن احواله، ولا إبقاء الدولار على وضعه الحالي يسهم في زيادة الانتاج المحلي، فلا يوجد هناك أي تنسيق، بين الجهات المعنية لتعزيز الانتاج العراقي".ويقول انطوان "الخلافات القائمة على فقرات مسودة موازنة 2021، هي خلافات قائمة على اسس ومزاج سياسي، وليس لها اي علاقة بواقع الاقتصاد العراقي"، مشيرا إلى إن "الخلافات السياسية ستزيد من الازمات الاقتصادية في العراق".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة إلى السابعة مساءً.وذكر مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، ان "نقاشات الكتل والقوى السياسية تستمر مع الحكومة ووزاراتها المعنية حول مشروع قانون الموازنة".وأضافت "وعليه قررت رئاسة مجلس النواب ان تكون جلسة التصويت على القانون في الساعة السابعة من مساء اليوم الاحد".وكان من المقرر ان تعقد جلسة البرلمان اليوم في تمام الساعة الثالثة.

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