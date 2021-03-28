انفوجرافيك.. الدول الأكثر انتاجاً للقاحات فيروس كورونا

2021/03/28 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

توقع محللون أن يكون هناك ما يكفي من لقاحات كورونا لـ70٪ من سكان العالم بحلول نهاية العام الجاري، وهي العتبة المحتملة لتحقيق ما يسمى بـ"مناعة القطيع".

ويقول الباحثون في التقرير الذي نشره مركز الابتكار الصحي العالمي في جامعة ديوك الأمريكية: "يشير تحليلنا لتوقعات 2021 من صانعي لقاحات كوفيد 19 إلى أنه يمكن إنتاج أكثر من 12 مليار جرعة هذا العام".

كما أضاف الباحثون أنه إذا وصل المصنعون إلى هدفهم البالغ 12 مليار جرعة هذا العام وإذا تم شراؤها وتوزيعها بشكل منصف عبر سكان العالم، فيمكن تلبية الكثير من احتياجات العالم في 2021.

ولكن رغم ذلك، يشير التقرير إلى أن احتياجات العالم من اللقاحات قد تتغير، إذ قد يؤدي ظهور المتغيرات وانتشارها إلى الحاجة إلى جيل جديد من اللقاحات قبل نهاية العام، فضلاً عن أنه من غير الواضح إلى متى تستمر المناعة من اللقاحات الحالية، حيث قد تكون هناك حاجة إلى معززات منتظمة.

وبحسب "سي ان ان" فانه في سباق القضاء على كورونا وتصنع اللقاحات حول العالم، تعد الصين اليوم من أكثر الدول إنتاجاً للقاحات كورونا في العالم، حيث أنتجت حتى الـ3 من مارس/آذار من هذا العام أكثر من 141.6 مليون لقاح، بينما تبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني كأكثر الدول إنتاجاً للقاحات كورونا، بحسب بيانات من "إيرفينيتي".

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