ممثل المرجع السيستاني: فتوى “الجهاد الكفائي” أتت ثمارها سريعاً،

2021/03/28 | 19:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد ممثل المرجعية الدينية العليا أحمد الصافي، الأحد، أن فتوى “الجهاد الكفائي” أتت ثمارها سريعاً، مشيراً إلى “كتابة كل ما يتعلق بفتوى الجهاد الكفائي”.وقال الصافي، إن “فتوى الجهاد الكفائي أتت ثمارها بالاستجابة السريعة على جميع المستويات”.وأضاف، أن “الوضع العسكري الذي تأسس بعد الفتوى المباركة ساهم بشكل فاعل بطرد عصابات داعش الإرهابية”.وتابع: […]

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