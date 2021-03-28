تسجيل صوتي لمقتدى الصدر بمناسبة ’الشعبانية’

2021/03/28 | 19:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تسجيلاً صوتياً للأخير، تحدث فيه عن جملة مسائل تتعليق بشهر شعبان، وولادة الإمام المهدي.

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