بابل تعطل الداوم الرسمي يوم غد وتستثني 5 جهات

2021/03/28 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي، يوم غد الاثنين، بمناسبة ذكرى الخامس عشر من شعبان.وذكر بيان مقتضب صادر عن المحافظة، وتلقته (بغداد اليوم)، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي، يوم غد الاثنين، بمناسبة ذكرى الخامس عشر من شعبان، باستثناء المدارس والدوائر الأمنية والخدمية والصحية والمصارف".قبل ذلك، أعلنت حكومات محلية لـ3 محافظات، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، في دوائر باستثناء الدوائر الخدمية والتربية لأداء الامتحانات.

وأعلن محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، في بيان "تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين، باستثناء الدوائر الخدمية، والصحية، والأمنية، والتربية".

وقال مصدر محلي من محافظة ديالى، إن "الحكومة المحلية قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي، باستثناء الدوائر الخدمية والمدارس لأداء الامتحانات".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر محلي من محافظة ميسان، بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يوم غد الاثنين باستثناء دوائر التربية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدوام الرسمي في دوائر محافظة ميسان تم تعطيله باستثناء دوائر التربية، بمناسبة زيارة النصف من شعبان".

ويوم أمس، أعلنت إدارة محافظة كربلاء تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين، باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية بمناسبة الزيارة الشعبانية، وأعلنت محافظة واسط أيضاً تعطيل الدوام بالدوائر باستثناء المدارس والدوائر الخدمية.

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