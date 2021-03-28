تأجيل جلسة التصويت على الموازنة إلى الساعة التاسعة مساءً

2021/03/28 | 20:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أجل مجلس النواب، الأحد، جلسة التصويت على موازنة 2021، لعدم التوصل الى اتفاق نهائي.

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وذكرت الوكالة الرسمية في عاجل، تابعه "ناس" (28 اذار 2021)، ان "المجلس قرر تأجيل جلسة التصويت على قانون الموازنة إلى التاسعة مساءً".

واشارت الوكالة الى ان "اللجنة المالية أعلنت التوصل إلى اتفاقات على مجمل النقاط الخلافية في الموازنة"، موضحة ان "الاجتماع بين رئيس البرلمان ورؤساء الكتل ما يزال مستمراً".

و أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، تضمين عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي في الموازنة.

وقال عضو اللجنة النائب صادق مدلول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 اذار 2021)، إنه "بشـكل رسـمي ونهـائي تـم تضـمين عـودة المفـسوخة عقــودهم مـن الحشد الشعبي".

وترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة المالية لمناقشة إكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 اذار 2021)، أن "الحلبوسي ترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة إكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".

وكشف مصدر نيابي في وقت سابق، عن أن الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعاً مع الوفد الكردي بحضور رؤساء الكتل السياسية بشأن الموازنة.

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