2021/03/28 | 20:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، تأجيل انعقاد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، إلى الساعة التاسعة مساء.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “رئاسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل جلسة تمرير الموازنة للتاسعة مساءً المركز الخبري الوطني.

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