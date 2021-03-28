2021/03/28 | 20:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين النوري، اليوم الأحد، أن ائتلافه لن يصوت على قانون الموازنة ما لم يعد سعر الصرف، فيما استبعد عقد جلسة البرلمان لهذا اليوم.وقال النوري إن “النقاشات لا زالت مستمرة بين بغداد وإقليم كردستان”، مبيناً أن “بغداد متمسكة بقرار تسليم الإقليم 460 ألف برميل نفط، في حين ترفض اربيل ذلك القرار، وتريد تسليم 250 الف برميل إضافة إلى نصف واردات المنافذ الحدودية”.وبشأن سعر الصرف، لفت النوري إلى أن “ائتلاف دولة القانون مصر على إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه سابقاً، ولن نصوت على الموازنة حال تقرر الإبقاء على سعر الصرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ائتلاف المالكي يهدد بعدم التصويت على الموازنة ويستبعد عقد جلسة اليوم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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