رسالة من العصائب لنواب الفتح قبيل عقد جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/28 | 20:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت حركة عصائب أهل الحق، الأحد، رسالة إلى نواب تحالف الفتح، قبيل عقد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.وذكرت الحركة في بيان: “نجدد توصياتنا لأخوتنا في تحالف الفتح وباقي القوى البرلمانية الوطنية بضرورة الدفاع عن حقوق الفقراء والمحرومين والوقوف ضد محاولات الاضرار بهم واعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق ومحاسبة المتلاعبين بقوت الشعب من السراق والفاسدين”.وطالب البيان، بـ”اعادة ابناء الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم بالسرعة الممكنة والحرص على تقديم ما بوسعنا لحفظ حقوق الشهداء والمضحين”.

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