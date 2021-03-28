2021/03/28 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الحكومي: حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا فعالة واللقاح آمن 100%) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الحكومي: حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا فعالة واللقاح آمن 100%) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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