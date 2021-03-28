2021/03/28 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الشباب والرياضة النيابية تبارك فوز حمودي لقيادة الرياضة من جديد الأولمبية توضّح شرعية إنتخاب وعمل أعضاء المكتب التنفيذي بغداد- ساري تحسين بارك النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب وبالنيابة عن اعضاء اللجنة بازكى التهاني واطيب التبريكات لرعد حمودي بمناسبة فوزه بمنصب رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في انتخابات الهيئة العامة […]

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