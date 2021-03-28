2021/03/28 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسيس يكرّم لاعب منتخب العراق بالكرة الطائرة بغداد- الزمان كرم رجل الاعمال اللاعب السابق سلوان فرنسيس الاكاديمي وكابتن منتخب العراق السابق بالكرة الطائرة علي يوسف في حفل اقيم في فندق انتر ببغداد.وجاء التكريم بعد مسيرة حافلة في مجال العمل الاكاديمي في كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد وتمثيله العراق في المحافل الدولية كلاعب دولي ومدرب […]

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