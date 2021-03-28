2021/03/28 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسعودي لـ (الزمان الرياضي): فرق النادي منجم للأبطال والمواهب في رياضات وألعاب فردية وجماعية بغداد – محسن التميمي قال فلاح مندب المسعودي رئيس الهيئة الادارية لنادي امانة بغداد الرياضي، ان نادينا عبارة عن منجم للأبطال والمواهب في اغلب الالعاب والرياضات سواء الفردية او الجماعية منها واغلب فرقنا تحرز المراكز الاولى في المسابقات المحلية، واضاف المسعودي […]

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