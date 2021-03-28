وفاة نوري باريكه.. فنان كرميان الشعبي

2021/03/28 | 20:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي نوري "باريكه" الفنان الشعبي المعروف على مستوى إدارة منطقة كرميان اليوم الاحد، بعد صراع طويل مع المرض.

ولد باريكه في قرية "باريكه" في منطقة كرميان وقد فقد بصره مبكرا بسبب مرض اصاب عينيه.

وشارك الفنان الراحل في ثورة أيلول في سبعينيات القرن المنصرم ليلجأ إلى إيران وبعدها عاد إلى أربيل واستقر في سهلها ليتوفى اليوم الأحد جراء اصابته بمرض مستعصٍ.

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