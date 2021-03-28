مقرر مالية البرلمان يعلن عن اتفاق بشأن حصة كردستان بالموازنة ويؤكد: بقيت 4 نقاط أخرى بحاجة لنقاشات

2021/03/28 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الصفار، الاحد (27 آذار 2021)، التوصل إلىى اتفاق بشأن حصة إقليم كردستان في موازنة 2021، فيما بين أن هناك 4 نقاط أخرى بحاجة للنقاشات.وقال الصفار في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه "تم الاتفاق على صياغة المادة 11 الخاصة بإقليم كردستان من جديد ترجمة للاتفاقية بين حكومتي بغداد وأربيل والإطار التنسيقي بين الكتل الكبيرة".وأضاف أن "الاتفاق نص على تسليم النفط المنتج من الإقليم بمعدل 460 ألف برميل يومياً يخصم منه التكاليف الخاصة بالإنتاج والتشغيل والنقل والاستهلاك المحلي والبترودولار على أن تسلم قيمة 250 ألف برميل منه إلى شركة النفط الوطنية سومو".وتابع أن "الاتفاق نص أيضا على تسليم 50% من الإيرادات غير النفطية بإقليم كردستان للحكومة الاتحادية بالمقابل تلتزم الحكومة بتسديد رواتب موظفي الإقليم ومنح كردستان نسبة 12.67 من الموازنة".ولفت الصفار إلى أن "مشكلة حصة الإقليم لم تكن السبب الرئيس في تعطيل إقرار الموازنة بل أمور أخرى، كسعر الصرف والقروض الخارجية والتخصيصات المالية للمحافظات والدرجات الوظيفية".وبين أن "اللجنة المالية وضعت معايير عدة لضمان العدالة في التوزيع خلال مناقشتها للموازنة"، مضيفا أن "الاجتماع بين رئاسة البرلمان ووزيري المالية والتخطيط جاء لإيضاح مطالب الكتل التي قدمت مطالب لتخفيض سعر الصرف أو زيادته صلاحية حصرية للبنك المركزي العراقي".وأشار إلى أن "النصاب اذا اكتمل فمن الممكن التصويت على الموازنة اليوم".

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