الأمم المتحدة تفاوض الصين لإيفاد بعثة إلى شينغيانغ  

2021/03/28 | 20:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن منظمته تجري "مفاوضات جدية" مع الصين، لإيفاد بعثة إلى شينغيانغ، حيث يقول الغرب إن أقلية الإيغور المسلمة تعاني من سياسات قمعية.

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