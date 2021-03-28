2021/03/28 | 21:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 4 دقیقة

499 مشاهدة

عد السياسي المستقل، والنائب السابق، عزت الشابندر، الاحد، الصراع السياسي على سعر الصرف "نفعي مصلحي" بين ارباب العملة، مشيرا إلى ان من يقف خلفهم ساسة مجرمون.

وكتب الشابندر تغريدة على "تويتر" اليوم، (28 آذار 2021)، قال فيها ان "الصراع والخلاف السياسي على سعر الصرف لا يمت الى الفقير ودخله وقوته بصلة".

وأضاف، انه "صراع نفعي مصلحي سوقي بين ارباب العملة وسوق الدولار وحيتانه من بعض اصحاب البنوك ومن يقف خلفهم من المجرمين الذين يعملون في السياسة ".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي يكشف خفايا الصراع على سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي يكشف خفايا الصراع على سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).