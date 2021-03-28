وزير الصحة يعلن قرب وصول أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا للعراق

2021/03/28 | 21:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني تحدث وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الأحد، عن آخر مستجدات لقاحات فيروس كورونا، فيما كشف عن وصول أكثر مليون و350 ألف جرعة خلال الأيام القليلة القادمة.وقال التميمي، في حديث خاص […]

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