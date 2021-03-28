وزارة العمل: سنقوم برصد الانتهاكات بسوق العمل ومعالجتها قانوناً

2021/03/28 | 21:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، بياناً بشأن إهانة عامل اجنبي في البلاد، متوعدة باتخاذ اجراءات قانونية حيال هذه الحالة.وقالت الوزارة في بيان، إنها “تابعـت مقطعاً فيديوياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد أصحاب العمل باستخدام العنف والاهانة ضد أحد العمال الاجانب العاملين في العراق”.ودانت الوزارة “بشدة هذا الفعل غير الانساني المهين المخالف لأحكام قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015، إذ تحظر المادة العاشرة (ثانياً) منه اي سلوك يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك وكذلك المادة الثانية والاربعون (اولا) من نفس القانون تنص على ضمان حقوق العامل […]

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