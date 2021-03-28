دعوة قوى اليسار الأوربي لعدم تكرار الأخطاء / الناخبون الهولنديون يتجهون يمينا - رشيد غويلب

2021/03/28 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في 17 آذار فاز حزب “الشعب في سبيل الحرية والديمقراطية” اليميني للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات الوطنية.



وهي أول انتخابات برلمانية وطنية في أوروبا منذ بداية الوباء.



لقد عزز كل من تحالف يمين الوسط الحاكم واليمين الشعبوي المتطرف مواقفهما.



ومن ناحية أخرى، حصلت قوى يسار الوسط، التي تعيش، منذ أكثر من عقدين، تدهورا مستمرا، على خمس الأصوات فقط.



حصل حزب “الشعب في سبيل الحرية والديمقراطية” على 3 ......





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