إلى الشارع، إلى التحرّك في كلّ الساحات والمناطق والقطاعات ومع كلّ القوى ومجموعات التغيير في الانتفاضة - حنا غريب

2021/03/28 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنا_غريب نصّ المؤتمر الصحفيّ للأمين العام للحزب الشيوعي اللبنانيلم يعد بإمكان اللبنانيين رؤية مشهد الانهيار.



سرعته تجاوزت سرعة الصعود الصاروخي لصرف الدولار، أحد لا يعرف متى وأين سيحطّ رحاله.



عجلة تغيير الأسعار توقفت.



السلع الاستهلاكية اختفت، والاحتكارات حكمت وتحكّمت، ولا رقيب أو حسيب.اللبنانيون اليوم "عالأرض يا حكم".



يفتقدون لقمة عيشهم، ضمان صحتهم وتعليم أبنائهم.



ودائعهم الصغيرة نهبت.



ر ......





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