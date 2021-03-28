العمل تصدر بيانا بشأن إهانة عامل اجنبي وتتوعد باجراءات قانونية

2021/03/28 | 21:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، بياناً بشأن إهانة عامل اجنبي في البلاد، متوعدة باتخاذ اجراءات قانونية حيال هذه الحالة.وقالت الوزارة في بيان، إنها “تابعـت مقطعاً فيديوياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد أصحاب العمل باستخدام العنف والاهانة ضد أحد العمال الاجانب العاملين في العراق”.ودانت الوزارة “بشدة هذا الفعل غير الانساني المهين […]

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