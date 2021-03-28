اسبوع السليمانية الثقافي.. اقامة ملتقى مصطفى بك الكوردي

2021/03/28 | 21:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار استمرار اسبوع السليمانية الثقافي تحتى شعار "عاصمة الثقافة تعرض جمالها"، اقيم اليوم الاحد 28/3/2021، ملتقى مصطفى بك الكوردي في مبنى الفن بالسليمانية.

وقدم الفنان هيوا ريبوار في بداية المراسم مقطوعة موسيقية.

ثم بدات المراسم بعدها ببحث خاص بالشاعر "الكوردي" مكون من ثلاثة محاور، الكوردية داخل الخطاب الكوردي في عصره للباحث تحسين حمه غريب.

قراءة نقدية لاشعار الكوردي للباحث لهون قادر.

"مصطفى بك الكوردي" كشاعر للباحث بشرى كسنزاني.

وفي ختام الندوة، تم تكريم الباحثين الثلاثة.

وتستمر فعاليات الاسبوع الثقافي في السليمانية حتى 31/3/2021.

PUKmedia فينوس توفيق

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