بالفيديو.. كاتانيتش يتحدث عن معسكر منتخب العراق في طشقند ولقاء الأوزبكي غدا

2021/03/28 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تحدث مدرب منتخب العراق بكرة القدم، كاتانيش، اليوم الاحد (28 آذار 2021)، من العاصمة الأوزبكية طشقند عن معسكر الفريق ولقاء الغد أمام المنتخب الاوزبكي الودي تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال كاتانيش: "نحن نعمل بصورة جيدة لكننا نواجه بعض الصعوبات من ناحية الاحوال الجوية، حيث إعتدنا اللعب بدرجات حرارة عالية تتجاوز الثلاثين درجة مئوية احياناً، بينما هنا درجات الحرارة تتراوح بين 15 و20 درجة مع هطول الامطار، ومع ذلك نحن نعمل بصورة جيدة وجاهزون للمباراة".

واضاف: "نفتقد لبعض اللاعبين الا اننا سنمنح الفرصة للاعبين آخرين ليظهروا مايستطيعوا تقديمه، غدا سنلعب بطريقة مختلفة كما لعبنا في المباريات السابقة بطرق مختلفة، ونفتقد لعدد من المهاجمين الغائبين عن القائمة، لكن هذه مباراة ودية واحاول ان اقدم شيئا مختلفا".

واشار كاتانيش إلى أن "هناك لاعبين لم اراهم من فترة طويلة، مثل علاء عباس، ومهند علي، وايمن حسين، وعلي عدنان".

وتابعه أنه لا يهتم لنتائج المباريات الودية، قائلا: "اكون أكثر سعادة عندما ارى اللاعبين يلعبون بتنظيم جيد، ولن اهتم في حالة الخسارة لان كرة القدم هي ربح وخسارة، واذا كنت جيدا بدنياً ستكون جيدا فكرياً، واذا كنت غير جيد بدنياً فأنك ستواجه مشاكل والفريق يكون بحالة غير جيدة".

ويلتقي منتخب العراق عصر يوم غد الاثنين نظيره الاوزبكي في لقاء بالعاصمة طشقند استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

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