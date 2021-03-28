العراق يسلم الكويت الشحنة الثالثة من أرشيفها

2021/03/28 | 21:26 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو ثلاثة عقود من انسحاب الجيش العراقي من الكويت، سلمت بغداد إلى الكويت، الأحد، الشحنة الثالثة من أرشيف وضعت القوات العراقية يدها عليها خلال فترة الغزو.

وبلغت الشحنة نحو ثمانية أطنان من الملفات والممتلكات العائدة لمؤسسات كويتية مختلفة.



وبدأت عملية الإعادة في 2019.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات ناصر الهين، إن الشحنة تتضمن "أرشيف كل من جامعة الكويت ووزارة الإعلام وكثير من الجهات الأخرى، إضافة إلى بعض الأجهزة الخاصة في وزارة الإعلام".

وأضاف أن "الكويت ترحب بهذه الجهود واستكمال تسليم الأرشيف، ونتطلع إلى مزيد من التعاون وستكون هناك خطوات إضافية قريبة للوصول إلى تسليم الأرشيف بالكامل".

من جهته، لفت وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية قحطان الجنابي إلى أن الجانب الكويتي أرسل في وقت سابق كشوفات بالمفقودات الكويتية "وبناء على ذلك يتم التسليم".

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واحتل الجيش العراقي في الثاني من أغسطس (آب) 1990، في ظل حكم صدام حسين، الكويت وضم هذه الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد سبعة أشهر.

وخلال ثلاثين سنة، دفعت بغداد للكويت 51 مليار دولار، ولا يزال العراق، الذي يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مديناً لها بنحو أربعة مليارات دولار.

واستغرق إصلاح العلاقات بين البلدين 20 سنة.



ولم ترفع الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها في عام 1990 إلا في عام 2010، أي بعد سبع سنوات من سقوط صدام حسين.

أما المفقودون، فلا يزالون بالآلاف من الجانبين.



وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لم تتم إعادة سوى 215 كويتياً و85 عراقياً.

وذكر الهين أن السلطات الكويتية ستسلم الوفد العراقي رفات جندي عثر عليه، أخيراً، في جزيرة بوبيان بعد ما تعرت التربة إثر هطول الأمطار.

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