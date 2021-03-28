تعرف على ابرز ما تم تضمينه في الموازنة

2021/03/28 | 21:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن ابرز ما تم تضمينه في الموازنة.ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن اللجنة قولها انه “تم تضمين فقرة تعيين ومباشرة المشمولين بالتدرج الطبي والصحي وتعديله (المهن الطبية والصحية والساندة) في النسخة النهائية لموازنة 2021”.واضافت “تم تضمين المخصصات المالية للعقود والأجور (بينهم الكهرباء) والمشمولين بقرار 315 والمحاضرين في الموازنة، […]

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