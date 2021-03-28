العمل تصدر بياناً بشأن فيديو متداول لتعنيف عامل أجنبي

2021/03/28 | 21:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، بياناً بشأن فيديو متداول لتعنيف عامل أجنبي.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "تابعـت مقطعاً فيديوياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد أصحاب العمل باستخدام العنف والاهانة ضد أحد العمال الاجانب العاملين في العراق". وأدانت الوزارة بشدة وفقا للبيان الفعل غير الانساني المهين المخالف لأحكام قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015، مبينة أن المادة العاشرة (ثانياً) منه تحظر أي سلوك يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك، وكذلك المادة الثانية والاربعون (اولا) من نفس القانون تنص على ضمان حقوق العامل ومنها الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل، فضلاً عن أن هكذا سلوك يعد أحد مؤشرات العمل الجبري المحددة من قبل منظمة العمل الدولية". وأضافت، أن "قانون العمل يتناول في مبادئه الاساسية وفي المادة التاسعة منه حظر العمل الجبري أو الإلزامي بأشكاله كافة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القانون الخاصة بالحماية من العمل الجبري، لافتة الى أن" قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يوفر الحماية للعمال الاجانب والعراقيين على حد سواء دونما أي تمييز".وتابعت أنها "ستقوم ضمن مسؤوليتها برصد الانتهاكات في سوق العمل ومعالجتها قانونياً ضمن قسم تفتيش العمل وقضاء العمل بالقيام بالإجراءات اللازمة بخصوص الموضوع المشار اليه".ودعت الوزارة بحسب البيان كل عامل يتعرض لأي فعل مخالف لقانون العمل والقوانين الاخرى الى الاتصال بالرقم الساخن (07727643008)، أو مراجعة الوزارة وتقديم شكوى رسمية، وستقوم الوزارة بدورها بالقيام بالاجراءات القانونية وفقاً للحالات التي ترصدها أو التي تقدَّم اليها أصوليا".

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