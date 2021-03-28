خطة طوارئ عاجلة لمواجهة 'حشرة فتاكة' في العراق

2021/03/28 | 21:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية زراعة المثنى، الاحد، عن خطة طوارى عاجلة لمواجهة "حشرة الحمير" التي تفتك بنخيل السماوة.

وقال مدير المديرية عامر جبار، في تصريح لـNRT اليوم، (28 آذار 2021)، ان "قسم وقاية المزروعات باشر بتوزيع مبيدات ومستلزمات لحملة مكافحة حشرة الحميرة على النخيل".

وأضاف، ان "المديرية استخدمت مبيد ليفو بكمية 185 لتر وكذلك مصائد فرمونات جاذبة للحشرة ضمن تجهيز المديرية بميدات لمكافحة تلك القوارض في البساتين".

وبين، ان "من بين التحديات التي تواجه المزروعات في المحافظة هي حشرة السونة على الحنطة وهي الاخرى التي تشكل خطرا على المزرواعات"، مبينا انه "تم نصب مصائد اليكتراب للتحري عن حشرة سوسة النخيل الحمراء"، داعيا "الفلاحين لمراجعة الشعب الزراعية لتجهيزهم بالمصائد والمبيدات والتي توزع مجانا من قبل المديرية وحسب شدة الإصابة".

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