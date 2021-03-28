ضبط عجلات تحمل محاصيل زراعية وفواكة مهربة في كركوك

2021/03/28 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، ضبط ( ٥ ) عجلات تحمل محاصيل زراعية وفواكة مهربة مخالفة للرزنامه الزراعية في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان صحفي، انه “بهدف دعم المنتوج المحلي والسيطرة على منع دخول المواد غير المصرح بها، تمكن قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة كركوك وبالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة الثامنة، من ضبط ( ٥ ) عجلات تحمل محاصيل زراعية وفواكة مهربة مخالفة للرزنامه الزراعية”.

واضافت انه “تم اتلاف حمولة عجلتين منها من قبل مفارز الامن الوطني موقعياً، وتم تسليم ثلاثة عجلات الى مكافحة الجريمة الاقتصادية اصولياً”.

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