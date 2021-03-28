المالكي يؤكد على ضرورة خفض سعر الصرف قبل إقرار الموازنة

2021/03/28 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، ان استعادة هيبة الدولة هي مسؤولية الجميع، فيما شدد على ضرورة خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار قبل إقرار الموازنة.

وقال المالكي في كلمة له، إن “وباء كورونا اوصل الاقتصاد في جميع أنحاء العالم إلى الركود ، وانعكس هذا سلبا على حياة الناس ، داعيا الحكومة الى الاخذ بنظر الاعتبار التحديات التي تواجه معيشة المواطن العراقي ، والشرائح الفقيرة على وجه الخصوص”.

واشار الى ان “رفع سعر صرف العملة اثر بشكل كبير على معيشة المواطن ، مطالبا مراجعة هذا الامر قبل اقرار الموازنة”.

واضاف، ان “الامن واستعادة هيبة الدولة مسؤولية الجميع ، وعلى الحكومة والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية التعاون لتثبيت الامن والاستقرار ، موضحا ان السلاح يملىء الشارع والمواطن مرعوب والدولة عاجزة عن مواجهة المسلحين والاسوء ايضا عندما يكون جزء من سلاح الحكومة يتحدى الحكومة وهذه مسالة خطيرة”.وطالب المالكي، الحكومة “بضرورة الاسراع في تهيئة الاجواء استعدادا لاجراء الانتخابات”.

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