اجتماع البرلمان والحكومة لقراءة مواد الموازنة

2021/03/28 | 21:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس النواب ووزراء الحكومة ورؤساء الكتل اجتماعا لقراءة مشروع قانون الموازنة.

وبحسب مصادرنا الخاصة، فانه تم عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب ووزراء الحكومة ورؤساء الكتل لقراءة مشروع قانون الموازنة للمصادقة عليها.

وقال مراسلنا، انه سيتم حل الخلافات في مشروع قانون الموازنة في الاجتماع، مضيفا ان جلسة البرلمان ستعقد مساء اليوم ومن المتوقع ان يتم تصديق مشروع قانون الموازنة خلال الجلسة.

PUKmedia خاص

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