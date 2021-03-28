في يوم واحد.. إبعاد ثاني مدير عام عن منصبه في خورماتو

2021/03/28 | 21:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوم واحد فقط، تم ابعاد مديرين عامين عن منصبهما في خورماتو اليوم الاحد.

وقال مراسلنا، انه تم ابعاد مدير مركز ماء خورماتو عصام تقي محمد عن منصبه لسبب مجهول وتم تعيين هيثم علي محمد بدلا عنه.

ياتي ذلك في وقت تم اليوم ابعاد مدير بلدية خورماتو الدكتور مرعي رشيد عن منصبه، القرار الذي ازعج المواطنين في القضاء.

ومن المقرر ان يتظاهر مواطنو قضاء خورماتو غدا الاثنين 29/3/2021 امام بلدية خورماتو بهدف ايقاف ورفض قراري الابعاد الصادرين من محافظ صلاح الدين.

PUKmedia عدالت ميعاد-خورماتو

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