الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'إرهابي' كان يروم دخول كربلاء

2021/03/28 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن اعتقال "ارهابي" كان يروم دخول كربلاء المقدسة.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "ضمن واجباتها المكلفة بها لتامين مسالك الطرق الرئيسية المؤدية الى كربلاء المقدسة بمناسبة الزيارة الشعبانية تمكنت مفارز فوج الاستخبارات العسكرية في الفرقة المدرعة التاسعة من القاء القبض على أحد الإرهابيين في طريق نجف - كربلاء مندسا بين الركاب باحدى العجلات المتجهة لكربلاء المقدسة مدعيا انه اصم وابكم لا ينطق".

وأضاف البيان أن هذا الامر "اثار ريبة وشك الاجهزة الاستخبارية التي استدرجته فقام بالتكلم والنطق وظهر انه ليس كما ادعى"، موضحاً أنه "بعد التدقيق في قاعدة البيانات تبين انه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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