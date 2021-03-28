2021/03/28 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

واصلت القيمة السوقية للدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني التراجع بشكل كبير، بعد أقل من عامين منذ وصوله إلى الفريق الملكي قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وحسم ريال مدريد صفقة التعاقد مع هازارد في صيف 2019 قادما من "البلوز" بقيمة 160 مليون يورو، ولكن البلجيكي عانى من الإصابات المتكررة والغياب المستمر عن مباريات "الميرينغي".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأحد، أن القيمة السوقية لهازارد والتي توقفت عند 150 مليون يورو في الوقت الذي وصل فيه إلى ريال مدريد، تراجعت إلى 40 مليونا فقط في الوقت الحالي بعد أقل من عامين بقميص الفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابات والغياب المستمر هما السبب في تراجع القيمة السوقية لهازارد بالإضافة لزيادة في العمر عامين.

وأوضحت الصحيفة أن القيمة السوقية لهازارد بدأت في التراجع منذ 13 يونيو 2019 وتوقفت عند 120 مليون يورو في 20 ديسمبر من نفس العام.

ووصلت إلى 100 مليون يورو في 5 مارس 2020، و80 مليونا في 8 أبريل 2020، ثم 60 مليونا في 8 أكتوبر 2020، قبل أن تتراجع إلى 50 مليونا في 5 يناير الماضي، وأخيرا 40 مليونا في مارس الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيمة هازارد السوقية تواصل تراجعها القياسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيمة هازارد السوقية تواصل تراجعها القياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).