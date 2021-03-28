الصحة: أكثر من 10 آلاف مواطن تلقوا لقاحات كورونا لهذا اليوم

2021/03/28 | 21:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تلقي أكثر من 10 آلاف مواطن لقاحات كورونا لهذا اليوم.وقالت الوزارة في بيان، إن “عدد الملقحين اليوم بلغ (10470) مواطنا”.ودعت الوزارة، المواطنين إلى “مراجعة المراكز الصحية لتلقي اللقاح سواء كانوا مسجلين بالمنصة الالكترونية أو غير مسجلين حيث سيتم تسجيلهم في المراكز الصحية”.

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