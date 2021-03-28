ختان الإناث في مصر.. تغليظ العقوبة لمن يرتكب الفعل

2021/03/28 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق المشرعون المصريون، الأحد، على تبني تعديلات تشريعية "بشكل مبدئي" تقضي بتشديد العقوبات على من يقومون بختان الإناث، وستبلغ العقوبات المقررة في التعديل الذي ما يزال بحاجة للإقرار، السجن بين خمسة إلى عشرين عاما للمدانين بالقيام بهذا الفعل.

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