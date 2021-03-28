برلماني يكشف آخر تطورات وضع الموازنة داخل مجلس النواب

2021/03/28 | 21:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي، الأحد، عن آخر تطورات وضع الموازنة لعام 2021 داخل مجلس النواب.

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وقال الزيادي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 أذار 2021)، إن "ملامح جلسة البرلمان غير واضحة والخلافات مستمرة، وحتى حصة اقليم كردستان لم تحسم 100%".

وأضاف أن "الخلافات الموجودة بين الكتل السياسية هي بسبب اضافة فقرات للموازنة، فيما تعترض كتل اخرى ولا يوجد توافق حتى اللحظة والمفاوضات مستمرة"، مشيراً إلى أن "من يقول أن الموازنة جاهزة للتصويت اليوم فإنه كلام غير حقيقي وننتظر حسم الخلافات"، مبيناً أن "الخلافات واضحة بين الكتل وهي بخصوص سعر صرف الدولار بين تخفيضه والإبقاء عليه".

وأشار إلى أن "الاجتماع بشأن الموازنة مستمر وهناك طلبات مستمرة في إعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم، والأمور تتعقد أكثر بسبب الخلافات السياسية".

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