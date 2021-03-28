. القبض على ارهابي قبل دخوله كربلاء أدعى انه أصم وأبكم

2021/03/28 | 22:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت قوة من الاستخبارات العسكرية، الاحد، القبض على “إرهابي” ادعى انه اصم وابكم كان يروم دخول مدينة كربلاء.وذكرت الوكالة في بيان، انه “ضمن واجباتها المكلفة بها لتامين مسالك الطرق الرئيسية المؤدية الى كربلاء بمناسبة الزيارة الشعبانية تمكنت مفارز فوج الاستخبارات العسكرية في الفرقة المدرعة التاسعة من القاء القبض على أحد الإرهابيين في طريق […]

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