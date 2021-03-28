2021/03/28 | 22:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

91 مشاهدة

علق النائب فالح الخزعلي، الاحد، عن انباء الغاء المادة الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم.

وقال الخزعلي في تغريدة تابعها NRT عربية (28 اذار 2021): "الى أخوة الجهاد حشدنا وفخرنا لا صحة لما نشر في الأعلام بالغاء المادة الخاصة بعودة المفسوخه عقودهم في الحشد الشعبي".

واضاف، "تم تضمين المطالب في الموازنة الاتحادية ٢٠٢١".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يعلق بشأن الغاء المادة الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يعلق بشأن الغاء المادة الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).