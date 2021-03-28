آلاف المسيحيين يلوّحون بأغصان الزيتون في الشعانين عدا مدينة الموصل

2021/03/28 | 22:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل امتلأت شوارع سهل نينوى بالمسيحيين في مسيرة الشعانين ، تللسقف ، تلكيف ، ألقوش ، باطنايا ، باقوفه ، كرمليس ، بعشيقة وبحزاني ، برطلة ، شيخان ، بغديدا ومحافظات أخرى منها البصرة وبغداد وأربيل ودهوك عدا مدينة الموصل! لإثبات هويتهم الدينية بعد أن تعرّضوا إلى الإبادات والتهجير والتهميش والإقصاء.

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